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Aydeniz Et Balıkesirspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

30.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Aydeniz Et Balıkesirspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Menemenspor forması giyen Taşkın Çalış ile 1,5 yıllık, daha önce Samsunspor forması giyen Enes İslam İlkin ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yapılan paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan'ın Taşkın Çalış ve Enes İslam İlkin'in katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

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