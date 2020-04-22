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Aydın 23 Nisan’ı ışıl ışıl kutluyor

AYDIN HABERLERİ  | 22.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlıklarını sürdürüyor.Hazırlıklar kapsamında korona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tamamen boşalan kentin en işlek ana cadde ve merkezlerinde yapılan ışıklandırmayla Aydın ışıl ışıl oldu.Bu yıl 100.

Aydın 23 Nisan’ı ışıl ışıl kutluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlıklarını sürdürüyor.
Hazırlıklar kapsamında korona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tamamen boşalan kentin en işlek ana cadde ve merkezlerinde yapılan ışıklandırmayla Aydın ışıl ışıl oldu.
Bu yıl 100. yılı kutlanacak olan bayram haftası sebebiyle yapılan ışıklandırma çalışması Efeler ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerde de yapıldı. Yapılan ışıklandırmayla Aydın rengarenk olurken vatandaşlar da 23 Nisan haftasında yapılan ışıklandırma çalışması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın 23 Nisan’ı ışıl ışıl kutluyor

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Akşam
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Yatsı
21:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Aile Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
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