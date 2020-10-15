Aydın Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personele eğitim

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yapan personellere yönelik ’temel eğitim modülü’ düzenlendi.

Eğitim de eğitmenler Uzm. Mehmet Yılmaz, Dr. Burak Görür, AABT. Zeynep Afacan, Dr. Nejat Erkul, AABT. Seher Yaman, AABT, Emre Serttaş, AABT. Ümmügül Esen, ATT. Kilay Fidan ve ATT. Fadime Kirlek tarafından; acil olgu yönetimi, haberleşme, triaj, olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, hava yolu yönetimi, solunum yetmezliğine yaklaşım, temel EKG, periarrest ritimlerin değerlendirilmesi, arrest yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım konuları anlatıldı. Eğitimde simülasyon uygulamalarına yer verildi. Eğitime toplam 18 kişi katılırken, tüm katılımcılar pratik ve teorik değerlendirmelerde başarılı oldu.

