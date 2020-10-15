YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personele eğitim

Aydın Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personele eğitim

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yapan personellere yönelik ’temel eğitim modülü’ düzenlendi.Eğitim de eğitmenler Uzm.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yapan personellere yönelik ’temel eğitim modülü’ düzenlendi.

Eğitim de eğitmenler Uzm. Mehmet Yılmaz, Dr. Burak Görür, AABT. Zeynep Afacan, Dr. Nejat Erkul, AABT. Seher Yaman, AABT, Emre Serttaş, AABT. Ümmügül Esen, ATT. Kilay Fidan ve ATT. Fadime Kirlek tarafından; acil olgu yönetimi, haberleşme, triaj, olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, hava yolu yönetimi, solunum yetmezliğine yaklaşım, temel EKG, periarrest ritimlerin değerlendirilmesi, arrest yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım konuları anlatıldı. Eğitimde simülasyon uygulamalarına yer verildi. Eğitime toplam 18 kişi katılırken, tüm katılımcılar pratik ve teorik değerlendirmelerde başarılı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:59
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.