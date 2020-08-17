Aydın AFAD’dan anlamlı etkinlik

“Her evde afet çantası bulunmalı” Etkinlik alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Yardımcısı Günay, her evde deprem çantasının bulunması gerektiğine dikkat çekerek “Hatırlarsanız 1999 Marmara depreminde binlerce bina yıkıldı. Aydın’da bir deprem kuşağında yer alıyor. Bu sebeple afet çantası çok büyük önem taşıyor ve artık bu çantanın her evde bulunması gerekiyor. Olası bir deprem anında enkazın altında bu çantaya ulaştıysanız temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Bunların asıl önemini depremde çaresiz kaldığınızda anlarsınız” dedi.

“Gönüllülerimizi arttırmalıyız”

Aydın’da AFAD gönüllülerinin sayısının arttırılması gerektiğine de dikkat çeken Vali Yardımcısı Günay; “Biz e-devlet üzerinden AFAD gönüllü başvurularını alıyoruz. Aydın’da 498 tane AFAD gönüllüsü var, bu sayının binlerce olması gerekiyor. Bu gönüllüleri de kendi AFAD çalışanlarımızın olduğu gibi arama kurtarmada da çalışacak bir nitelikte olmaları için yetiştiriyoruz. AFAD Gönüllüsü olmak isteyen 18-65 yaş arası tüm vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

“Bizim her gönüllüye ihtiyacımız var”

AFAD Gönüllülerine her zaman ihtiyaçları olduğunu belirten Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman; “AFAD Gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlarımız, gönüllülük hareketi olduğu için e-devlet üzerinden kendi istekleri ile bizlere başvuru yapmaları gerekiyor. 60 yaşındaki bir gönüllünün neye yardım edebileceğini düşünebilirsiniz fakat bilindiği üzere bizim Afet Müdahale Planımız var ve bu grupta bizim herkese ihtiyacımız var. Kısacası Afet Müdahale Planımızda bizim bütün gönüllülerimize ihtiyacımız vardır. Allah’ın bu günleri göstermemesi en büyük temennimiz ama hazırlıklarımızı da yapıyoruz” dedi.