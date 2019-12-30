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  4. Aydın Beşiktaşlılar Derneği’nden çocuklara yeni yıl sürprizi

Aydın Beşiktaşlılar Derneği’nden çocuklara yeni yıl sürprizi

AYDIN HABERLERİ  | 30.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan etti.ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar yeni yılda hediye olarak istediklerini yazdıkları mektupları Aydın Beşiktaşlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığı’na ulaştırdı.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan etti.
ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar yeni yılda hediye olarak istediklerini yazdıkları mektupları Aydın Beşiktaşlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığı’na ulaştırdı. Dernek üyeleri, yeni yıl öncesinde bisiklet, tablet, kıyafet, oyuncaktan oluşan hediye paketleriyle Çocuk Servisi’ne gelerek hediyeleri dağıttı.
Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, farklı takım taraftarı gruplarından da destek aldıklarını belirterek, "Çocukların gözündeki o mutluluğu görmek bize de ayrı bir keyif kattı. Çocuklarımız çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ağır tedavi görüyorlar. Amacımız onları mutlu etmekti. Yeni yılda, tedavi gören tüm yavrularımızın sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.
Derneğin Kadın Kolları Başkanı Beyhan İpek, "Yeni yılda çocuklarımızın hayallerine dokunmak istedik. Hayallerini öğrendik ve kendi ölçümüzde gerçekleştirdik. Onlar da biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Cartı ise, bu ziyaretlerden çocukların çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın hastanede yatış süreleri çok uzun oluyor. Dolayısıyla böyle moral motivasyonu yüksek etkinlikler çok önemli oluyor. Bu ziyareti destekliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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