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Aydın BİLSEM’de üretilen 400 siperlik jandarmaya teslim edildi

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 400 adet siperlikli başlık Aydın İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli eğitim Müdürü Hakan Özcan ve Aydın BİLSEM Müdürü Serkan Sezik, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın BİLSEM’de üretilen 400 siperlik jandarmaya teslim edildi

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 400 adet siperlikli başlık Aydın İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli eğitim Müdürü Hakan Özcan ve Aydın BİLSEM Müdürü Serkan Sezik, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aydın Ticaret Borsası BİLSEM tarafından üretilen 400 adet koruyucu siperliğin teslimi gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 salgını ile mücadelede milli eğitim camiası olarak destekte bulunduklarını, bugün de güvenlik güçlerinin kullanması için üretilen 400 adet koruyucu siperlikli başlığı teslim ettiklerini ifade etti.
Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan’da, salgına karşı ülke çapında verilen mücadele kapsamında kendilerine teslim edilen koruyucu başlıklardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’a teşekkür etti.
Ayrıca bugüne kadar Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi olarak üretilen yaklaşık 1200 koruyucu siperlikli başlığın Aydın’daki çeşitli kurumlara verildiği ve üretimin devam ettiği öğrenildi.

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