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Aydın BŞB Akbük’te yol çalışmalarına başladı

AYDIN HABERLERİ  | 15.04.2020 09:12 | Son Güncelleme

Aydın Büyük Şehir Belediyesi Didim’e bağlı Akbük mahallesinde alt yapıdan dolayı bozulan yollardan onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.Didim’e bağlı Akbük mahallesinde alt yapıdan dolayı bozulan ana yollarda Aydın Büyük Şehir Belediyesi Fen işleri Dairesi kiplerince bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Aydın BŞB Akbük’te yol çalışmalarına başladı

Aydın Büyük Şehir Belediyesi Didim’e bağlı Akbük mahallesinde alt yapıdan dolayı bozulan yollardan onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.
Didim’e bağlı Akbük mahallesinde alt yapıdan dolayı bozulan ana yollarda Aydın Büyük Şehir Belediyesi Fen işleri Dairesi kiplerince bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı. Akbük ilçe merkezi ile sahil bandından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Akbük’teki altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde Aydın BŞB ekiplerinin çalışmalarına başladığını ifade ederek “Ana bulvar ve caddeler ile sahil bandında onarım ve asfaltlama çalışmaları noktasında adımlar atılmaya başlandı. İş makineleri bölgemizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokaklarda ise belediyemizin planları doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Bu noktada bu çalışmaların eksiksiz yapılmasından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum.”dedi.

Aydın BŞB Akbük’te yol çalışmalarına başladı

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