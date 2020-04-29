Aydın Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Tarım Ürünleri’ projesiyle bu yıl ürettiği 3 milyondan fazla fideyi ücretsiz olarak üreticiye ve vatandaşlara dağıttı.

Tarım ve hayvancılıkta rol model olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği önemi Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Yerel Tarım Ürünleri projesi ile istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi atalarımızdan miras kalan güvenilir tarımsal üretim yöntemi ve ürünlerini günümüzde de yaşatıyor. Büyükşehir, özellikle Halk Ege Et mağazalarında, Ata Tohumu fidelerinden elde edilen ürünleri tezgahlara taşıyarak, sağlıklı ürünlerin vatandaşa aracısız olarak ulaştırılabileceğini tüm Türkiye’ye göstermişti.

Milyonlarca fide üretildi ve dağıtıldı

Yerel Tarım Ürünleri Projesi kapsamında üretilen fideleri 6 yıl boyunca özenle yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3 milyondan fazla fideyi vatandaşlara ve üretim yapmak isteyenlere ücretsiz olarak dağıttı. “Fide Üretici Belgesi” olan ender kamu kurumlarında biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, seralarında yetiştirdiği fideleri, Aydın’ın bereketli topraklarıyla buluşturarak üretime de destek veriyor.