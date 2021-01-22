Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallelerdeki yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi için daha önce 70 mahalleye yapılan yangın söndürme tankeri desteğine, Nazilli’deki üç mahalle ile devam etti.

İnsanlığın nefesi olan ormanlarımız ve çiftçilerin uzun yıllar boyunca verdikleri emekleri bazen yangınlarla bir anda yok olabiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi de ormanlarımız ve çiftçilerin emekleri bir anda yok olmasın diye, olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteklemesini sürdürüyor. Daha önce 70 mahalleye verilen yangın söndürme tankerleri, Nazilli İtfaiye Amirliği’nde gerçekleşen teslim töreniyle Nazilli’deki üç mahalleye daha teslim edildi. Uygulama ihtiyaç duyan diğer mahalleler ile devam edecek. Yangın söndürme tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edilmeden önce Aydın İtfaiyesi tarafından ön bilgilendirilme yapıldı ve kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Tankerlerin mahallelere ulaşmasının ardından ise Aydın İtfaiyesi erleri detaylı bilgilendirme yapmak için tek tek mahalle ziyaretlerini gerçekleştirecek. 3 ton kapasiteli bu araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve adeta bir itfaiye arazözü işlevi görüyor. Büyükşehir’in bu desteği ile tanker bulunan her mahalle, itfaiye arazözü işlevi gören bir araca sahip oluyor.