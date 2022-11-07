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Aydın Büyükşehir’den Nysa antik kenti sergisi

07.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Nysa antik kentiyle ilgili resim sergisi açıldı.

Aydın Büyükşehir’den Nysa antik kenti sergisi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan “Roma Dönemi Mimarisinin Örnek Kenti Nysa Antik Kenti Fotoğraf Sergisi” nin açılışına yüzlerce kişi katıldı.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki sergide fotoğrafçı Muhammed Diler’in objektifinden fotoğraflar yer alıyor. Sergi açılışında bir konuşma yapan Nysa kazısı başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa antik kentinin önemine dikkati çekti. Nysa antik kentinin o dönemdeki ve günümüzdeki önemine vurgu yapan Öztaner, kazıya verdiği destekler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Nysa antik kentinin Aydın’ın en önemli kültür hazinelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, bu hazinenin ortaya çıkarılabilmesi için kazıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Karia Bölgesi’nin önemli kentlerinden olan Nysa, bugün tüm ihtişamıyla varlığını koruyor.

Kazı başkanımız önderliğinde devam eden kazılarda birçok arkeolojik veriye ulaşıldı. Ulaşılan bu arkeolojik verilerin geçmişi aydınlatması bizleri çok memnun ediyor. Tarihçi Strabon’un ‘Çifte Kent’ diye tabir ettiği Nysa’nın günyüzüne çıkarılması için desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
Serginin 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi

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