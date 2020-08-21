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Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin merkez ve kırsal mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin merkez ve kırsal mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli’de yaptığı çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan yollarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı asfalt kaplama programı dahilinde olan 4 kilometrelik Ketenova-Küplü-Ovacık yolunda başlatılan sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.
Ovacık Mahalle Muhtarı Ercan Koç, "Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. İstek ve taleplerimizi Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletiyoruz ve hepsi sırayla yapılıyor. Hizmetlerin devamı diliyoruz. Mahallem adına Özlem Hanım’a ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama

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