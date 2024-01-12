YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı

Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı

12.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da üreticilere yönelik yapılan desteklemeler kapsamında 2002 yılından bu yana toplam 19 milyar 413 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı

Tarımsal faaliyeti yüksek illerden olan Aydın’da üreticilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hedefiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2002 yılından bu yana Aydın’a toplam 19 milyar 413 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Üreticilere yönelik verilen desteklemeler çerçevesinde ise 6,4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. Baraj, sulama ve su işleri alanlarında 12,6 milyar TL, ormancılık alanında ise 361 milyon TL yatırım yapıldı. İl genelinde 38 adet sulama tesisi, 14 adet baraj, 7 adet arazi toplulaştırma tarla içi geliştirme hizmetleri yapıldı. Halk sağlığının korunması hedefiyle gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde ise 21 bin 549 gıda denetimi yapıldı.

Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleştiAtatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Kulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildiKulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildi
Hatay’da çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandıHatay’da çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Tolan eczanesi
Efeler
Özge eczanesi
Nazilli
Eraydin eczanesi
Efeler
Dinçer eczanesi
Cine
Özcan eczanesi
Germencik
Yağci eczanesi
Karacasu
Birsu eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.