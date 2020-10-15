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Aydın DKMP’den ’Şarlan Tabiat Parkı’ için temizlik uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan ’Şarlan Tabiat Parkı’nın her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan ’Şarlan Tabiat Parkı’nın her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ziyaretçileri temizlik konusunda uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile Aydın’ın gözde dinlenme alanlarından birisi haline gelen Şarlan Tabiat Parkı her geçen gün artan ziyaretçi sayısı ile çekim merkezi olmaya devam ediyor. Haftalık olarak gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarımız devam eden park için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü vatandaşları temizlik konusunda uyardı. Aydın DKMP Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Değerli ziyaretçilerimizin alanda oluşturdukları atıklarını çöp kovalarına atmalarını rica ederiz" denildi.

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