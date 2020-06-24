YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il oldu

Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il oldu

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklarken, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklarken, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken, 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.
Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu. Bu ili yüzde 47,0 ile Denizli, yüzde 46,2 ile Kırıkkale, yüzde 44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 27,6 ile Van, yüzde 28,8 ile Kayseri, yüzde 29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında en fazla ölümün 49 bin 529 kişi ile 75-84 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Canver Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Dikici Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.