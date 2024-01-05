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Aydın emniyetinden kumar baskını: 8 gözaltı

05.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından iki kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumarla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmada bir hafta içinde iki kıraathaneye baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında kumar oynayan toplam 8 şahıs suç üstü yakalanırken, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ve 3 bin TL kumar parasına el konuldu. Ayrıca kumar oynayan şahıslara toplam 42 bin TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahipleri hakkında da ’kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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