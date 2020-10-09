YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlana hızlı tren sondaj çalışmalarını Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi.AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte sondaj çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlana hızlı tren sondaj çalışmalarını Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte sondaj çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde devam eden sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Ahmet Aydın, Hızlı Tren Projesinin birilerinin hayali bile olamayacağını kaydetti.
Çok büyük maliyet ve zaman gerektiren Hızlı Tren Projesinin sondaj çalışmasının 2021 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Aydın, “Hızlı tren projesinin sondaj çalışmalarını yerinde inceliyoruz . Şuan Yenigüven köyünde 2 tane sondaj makinası harıl harıl çalışıyor. İnşallah yakın zamanda 3. makinada gelecek ve çalışmalar daha da hızlanacak. Etüp proje ilerlemesinde yüzde 40 gerçekleşme var. 93 kilometrede çalışma yapılacak. Konvensiyonel olarak hem yük treni hem yolcu treni planlanıyor. Besni ilçesi Terbizek köyü civarında istasyon, Adıyaman OSB’de bir istasyon olacak ve tren Kahta’ya kadar gidecek. Ciddi bir maliyet gerektiren bir projede çok sayıda köprü, viyadük ve tünel var. 5 bin 500 metreye yakın viyadük köprü görünüyor.
Proje bugünden yarına bitmez, uzun sürecek ama Adıyaman’ı ciddi noktalara taşıyacak, bölgenin cazibe merkezine getirecek önemli projelerden birisidir. Birilerinin hayallerine sığdıramayacakları pek çok projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayal edemeyenlerin hayallerine bu projeyi soktuk ama olmaz dediler. Bu projeye bir yerden başlandı. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Casper VIA S48 satışta
Casper VIA S48 satışta
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:19
İkindi
15:32
Akşam
18:06
Yatsı
19:21

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Erkan Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Otomobil çocuğa çarptı
Otomobil çocuğa çarptı
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.