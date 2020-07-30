Aydın İl Emniyeti, Kurban Bayramı’na Hazır

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı. Yazılı açıklama yapan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, il genelinde görev yapan 57 trafik ekibine ilave tedbirler kapsamında takviye yapılarak 70 Ekip ve 249 trafik personeli ile görev alınacağını belirtti. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tedbirlerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da ilave tedbirlerini alan emniyet ekipleri, vatandaşların daha huzurlu ve güven ortamında bir bayram geçirebilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdı. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olması çağrısında bulunan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici; “Her yıl ülkemizde trafik kazaları sonucunda birçok vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaşımız ise hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek ve koranavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerine üst düzeyde riayet edilmesini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı tatili süresince yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de birtakım tedbirler uygulanacaktır” dedi.

“Kısa süreli bilgilendirmeler yapılacak"

Kurban Bayramı tatili kapsamında da şehirler arası seyahatlerde yaşanabilecek olası yoğunluğa karşı ilave tedbirler aldıklarını belirten Ekici; “İlimiz doğusunda Denizli, Batısında İzmir ve Güneyinde Muğla illeri ile kavşak konumunda bulunmasının yanı sıra içinde bulunduğumuz pandeminin de etkisinin azalmasına bağlı olarak şehirlerarası yolculukların artması ile trafik yönünden oluşabilecek yoğunlukları ve olası trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla özellikle bayramın öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde Aydın ili genelinde ilave trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından yürütülecek olan eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinde tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet ederek görev ifa edecek. Trafik kazalarının önemli bir kısmı hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma-dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı için uygulama ve kontrol noktalarında sadece ihlal yapan taşıtlar değil diğer araç sürücüleri de durdurulup “yüz yüze iletişim” kurularak kısa süreli bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu noktada araç sürücüleri; uygulama ve kontrol noktalarına yaklaşırken hızlarına azaltmak suretiyle farlarını kapatıp araç içi ışıkları açarak görevli personele yardımcı olmalıdır” dedi.