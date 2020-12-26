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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Türk Kızılay’ından ’altın’ madalya

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

Aydın eğitim camiası, Aydın’ın ve ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin karşılanmasında verdiği destekten dolayı Türk Kızılay’ı tarafından ’altın’ madalya ile ödüllendirildi.2005 yılından bu yana ulusal güvenli kan temini programını başarılıyla yürüten ve ülkemizin ihtiyacı olan kanın yüzde 86’sını tek başına temin eden Türk Kızılay’ı en çok kan bağışında bulunan bireysel bağışçılarının yanında kurumlara da madalya veriyor.

Aydın eğitim camiası, Aydın’ın ve ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin karşılanmasında verdiği destekten dolayı Türk Kızılay’ı tarafından ’altın’ madalya ile ödüllendirildi.

2005 yılından bu yana ulusal güvenli kan temini programını başarılıyla yürüten ve ülkemizin ihtiyacı olan kanın yüzde 86’sını tek başına temin eden Türk Kızılay’ı en çok kan bağışında bulunan bireysel bağışçılarının yanında kurumlara da madalya veriyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile beraber kan ve kan ürünlerini temin konusunda Türk Kızılay’ını yalnız bırakmadı. 14 Şubat 2019 tarihinde Ege Bölge Kan Merkezi ile ’Aydın Sana Kanım Feda’ sloganı ile sürdürülebilir güvenli kan temini için bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bilgilendirmeler yapıldı. Gelinen son noktada yüzde 55’i ilk defa kan bağışlayanlardan olmak üzere toplam 4 bin 218 tüp kan bağışında bulunuldu. Türk Kızılay’ı tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü kan stoklarına yaptığı katkılardan dolayı ’Kurumsal Kan Bağışçısı’ plaketi ve altın madalya ile ödüllendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığı bugünlerde kan bağışı temini için gece gündüz çalışan Kızılay’a destek vermenin en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunun farkındayız ve bu doğrultuda desteğimizi sürdürüyoruz. Gelin siz de destek olun, Türkiye kazansın" dedi.

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