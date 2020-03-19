Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tedbiri elde bırakmıyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm ihtiyaçları karşılanmasına rağmen, ileride oluşabilecek ihtiyaç doğrultusunda önlem alarak, kendi terzihanelerinde maske üretimine başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm dünyada yaşanan Covid-19 Korona virüs salgını ile ilgili tedbirler doğrultusunda Sağlık Bakanlığımız tüm ihtiyaçlarımızı zamanında gidermektedir. Piyasalarda artan talep ve ileride daha fazla ihtiyaç duyulması ihtimaline karşılık Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kendi terzihanelerinde koruyucu ekipman kapsamında maske üretmeye başladı” denildi.

