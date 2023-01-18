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Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 15 zanlı daha yakalandı

18.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engellilere tanınan haklardan haksız şekilde faydalanmak isteyenlere para karşılığı rapor çıkarttığı öne sürülen şüphelilere yönelik Aydın merkezli operasyonda 15 zanlı daha gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i daha düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Yakalananlar arasında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.B'nin de bulunduğu öğrenildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 71'e yükseldi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yolla engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı öne sürülen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin Aydın, İstanbul ve İzmir'deki adreslerine polis ekiplerince dün operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Organize şekilde hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, hasta olmayan kişilerin yerine engelli kişileri sağlık kontrolüne sokarak, rapor çıkarttıkları ve haksız kazanç sağladıkları ileri sürülmüştü.

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engelli kadro operasyon

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