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  4. Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"

Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi, ilçeeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 152 hanenin sıcak yemeğini kapısına kadar götürdü.Korona virüsü mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bulunduğu 152 haneye kısıtlama süresince 8 bin 528 kap sıcak yemek dağıtımı Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesi, ilçeeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 152 hanenin sıcak yemeğini kapısına kadar götürdü.
Korona virüsü mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bulunduğu 152 haneye kısıtlama süresince 8 bin 528 kap sıcak yemek dağıtımı Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve başladığım ilk günde verdiğim söz üzerine ocağı yanmayan, sobası tütmeyen hiçbir hanemiz ve vatandaşımız kalmayacaktır" diye konuştu.

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