Aydın Özel Başak Koleji yeni döneme hazır

Yeni eğitim öğretim yılına tam anlamıyla hazır olan Özel Başak Koleji, fiziki ve teknolojik altyapılarını da güçlendirerek eğitime kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Kovid-19 Pandemisi sonrasında eğitim sisteminde de yaşanan değişiklikler ile birlikte harekete geçen Aydın’ın prestijli okullarından olan Özel Başak Koleji, yeni dönem için fiziki ve teknolojik alt yapılarını geliştirdi. Pandemi sürecinde Türkiye genelinde online eğitime ilk başlayan ve bu konuda öncülük yapma özelliği taşıyan Özel Başak Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sistemindeki olası 4 senaryoya karşı hazırlıklarını tamamlayarak eğitimlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını tamamladı.

“Eğitim kesintisiz şekilde devam etmeli”

Okul içerisinde tüm temasları en aza indirgemek adına okul lavabolarından, yemekhanelere kadar tüm ortak alanlarda gerekli hijyen ve tedbirleri aldıklarını ifade eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın; “Bu pandemi süreci aslında bizlere çok şey öğretti. Özellikle sanal eğitimlerimizde de hazırlanan raporlar sonucunda yeni dönem için gerekli geliştirme çalışmalarımızı yaptık. Zaten okulumuz olarak sürekli hijyen kontrollerimizi yapıyorduk, şimdi de salgın dolayısı ile bu kontrollerimizi iki katına çıkarttık ve temasları en aza indirmek için gerekli fiziki düzenlemelerimizi de gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim şekli ile hazırladığı 4 ana senaryoya karşıda tüm önlemlerimizi alarak eğitimimizi buna göre hazırladık. Önümüzdeki sene zor ama eğitim devam etmek zorunda ve biz Başak Koleji Ailesi olarak eğitimimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirme hedefindeyiz” dedi.