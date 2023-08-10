Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park ve Şok ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, özellikle gençlerin yoğun olduğu bölgelerde zehir tacirlerinin önüne geçmek hedefiyle Efeler ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Sevgi Yolu girişinde bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.D. olduğu tespit edilen şüpheli şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Şok ekiplerince yapılan uygulamada toplam 2 bin 40 adet bandrolsüz sarma sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili A.P. isimli şahıs gözaltına alınırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



