YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın polisi şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakalandı

Aydın polisi şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 02.10.2020 00:19 | Son Güncelleme

Aydın’da şüphelendikleri ticari taksiyi durduran polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Gökhan E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın polisi şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakalandı

Aydın’da şüphelendikleri ticari taksiyi durduran polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Gökhan E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan E.’nin yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan bozma silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekipleri saat 23.00 sıralarında Doğu Çevre Bulvar kavşağında durumundan şüphelendikleri 09 T 2006 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisindeki şahsın yapılan sorgulamasında, şahsın çeşitli suçlardan aranan Gökhan E. olduğu anlaşıldı. Gökhan E.’nin yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan E. gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürdü.

Abisi yakalanmış kendi kaçmıştı

Gökhan E. ve ağabeyi Savaş E. 25 Ağustos’ta Efeler’de bir otomobilde tespit edilmiş ve polis ekipleri ile kovalamaca yaşanmıştı. Efeler ilçesinde başlayan ve Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi’nde son bulan kovalamaca sonucu Savaş E. yakalanmış kardeşi Gökhan E. ise kaçmayı başarmıştı.

Aydın polisi şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
13:03
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Aysen Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.