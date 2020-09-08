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Aydın Sanayi Sitesi’nde yangın paniği

AYDIN HABERLERİ  | 08.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın panik yaşattı, sanayi duman altında kaldı.Aydın’ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Sanayi Altı Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın panik yaşattı, sanayi duman altında kaldı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Sanayi Altı Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören esnaflar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri kuvvetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında biri hurda olmak üzere iki araçta hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Beyza Eczanesi
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Karataş Eczanesi
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Koçarlı Çallak Eczanesi
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Meriçli Eczanesi
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Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
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