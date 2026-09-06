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Serhat Mustafa Kılıç'ın evinden görüntüler ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluk tespit edildi

51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edilirken evinin içinden görüntüler de ortaya çıktı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın evinden görüntüler ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluk tespit edildi

Son olarak Teşkilat dizisinde yer alan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Serhat Mustafa Kılıç ın evinden görüntüler ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluk tespit edildi 1

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi.
Serhat Mustafa Kılıç ın evinden görüntüler ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluk tespit edildi 2

SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi hastalığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı söylenirken kız arkadaşı ise Kılıç'ın kan kanseri tedavisi gördüğünü söyledi.

Serhat Mustafa Kılıç ın evinden görüntüler ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluk tespit edildi 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yapılan incelemelerde Kılıç’ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Oyuncunun evinden görüntüler de ortaya çıktı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
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