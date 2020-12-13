YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın sokakları sessizliğini korudu

Aydın sokakları sessizliğini korudu

AYDIN HABERLERİ  | 13.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında da Aydın sokakları sessizliğini korudu.Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Aydın sokakları yine boş kaldı.

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında da Aydın sokakları sessizliğini korudu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Aydın sokakları yine boş kaldı. Cuma günü saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile birlikte Aydın’ın en işlek caddeleri ve sokakları sessizliğe bürünürken, hafta sonu kısıtlamasının ikinci gününde Aydın’da Pazar sessizliği yaşandı. Yağışlı hava ile birlikte uygulanan kısıtlama sonrası, kısıtlamadan muaf tutulanlar hariç caddeler boş kaldı. Bazı vatandaşların ise market ve fırınlardan ihtiyaçlarını giderdikleri görülürken, emniyet güçleri de sokaklarda görevlerini yapmaya devam ettiği görüldü. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu 'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Aile Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.