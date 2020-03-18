Aydın TRAC yönetiminden Vali Köşger’e ziyaret

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Çalışkan ve Başkan Yardımcısı Semih Demirel, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

Amatör telsizciliğin Aydın ilindeki gelişimi ve projeler hakkında bilgi veren Çalışkan, “Olası afet ve acil durumlara üyelerimiz, haberleşme ağımız ve teknik bilgimiz ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün emrinde hazırız. Gençleri elektronik haberleşme ve amatör telsizcilik alanında teşvik etmek için yakın zamanda İl Milli Eğitim müdürlüğü ile görüşmeler yapacağız” dedi.

Dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Köşger de, acil ve afet durumlarında amatör telsizcilerin üstlendiği görevin önemli olduğunu belirterek, genç yöneticilere desteklerini iletti.

