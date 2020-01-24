Aydın uluslararası deprem tatbikatına hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan 2020 Uluslararası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilecek. Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması bekleniyor.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Aydın’da düzenlenecek olan Uluslararası Deprem Tatbikatı ile ilgili olarak ilçe kaymakamlarına ve kurum müdürlerine bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıda konuşan Vali Köşger, tüm kurum müdürlerine ve kaymakamlara tatbikatla ilgili olarak, en üst seviyede hazırlık yapmaları talimatını verdi.

“Hazırlıklarınızı en üst seviyede yapın”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, çok önemli bir tatbikat gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Türkiye’de ilk defa uluslararası düzeyde bir tatbikat ilimizde yapılacak. Bu tatbikata yaklaşık 12 ülkenin kuruluşlarının katılımcıları gelecek. Tatbikata muhtemelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımızı Recrep Tayyip Erdoğan’ında katılması söz konusu. Hem uluslararası olması, hem de Cumhurbaşkanımızın da tatbikata katılmasının söz konusu olması tatbikatın ehemmiyetini arttıran bir durum. O yüzden Aydın’daki bütün kurumların bu tatbikatla ilgili olarak hazırlığını en üst seviyede yapması gerekiyor” dedi.