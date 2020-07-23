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Aydın Valisi Aksoy’un 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Aksoy mesajında, “24 Temmuz 1908 tarihi ülkemizde basından sansürün kaldırıldığı tarihtir.

Aydın Valisi Aksoy’un 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “24 Temmuz 1908 tarihi ülkemizde basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugünü “Basın Bayramı” olarak kutluyoruz. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarındandır. Şüphesiz, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi ilerlemeler kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Dün olduğu gibi yarınlarda da Basınımızın, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken; meslek ilkeleri ve etiğinin gözetilmesi, kişilik haklarına, özel yaşama, gizlilik alanına saygı gösterilmesi, doğru olmayan haberlerden kaçınılması ve benzeri ilkeler doğrultusunda hareket ederek ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan tüm olayları ve gelişmeleri bizlere aktarmak için gece gündüz demeden, gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak, büyük çaba sarf eden ve her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışarak, bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, başarılarının devamını diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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