Aydın Valisi Köşger’den Aydın halkına çağrı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, görev süresinin 3. yılında adeta isyan ederek Aydınlıların şehre sahip çıkmasını istedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Aydın’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Vali Yavuz Selim Köşger, Aydınlılara hitaben yaptığı konuşmada “Biz yolcuyuz siz hancısınız, bu şehre sahip çıkın. Artık kişisel çekişmelere son verin. Jeotermal ile mücadele adı altında bu şehre büyük zarar veriliyor. Türkiye’nin AB’de coğrafi işaret tescili almış 3 üründen biri Aydın inciri. Bu değeri de jeotermal ile mücadele adı altında lekelemeye çalışıyorlar” dedi.

“Çekişmeye son verin, bu şehrin kıymetini bilin”

Aydın’a geldikten sonra 3. kez Gazeteciler Günü etkinliği düzenlediklerini belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, gazeteciler aracılığı ile Aydın halkına ve şehrin ileri gelenlerine seslenerek “Artık çekişmelere son verin. Bu şehrin geleceğini düşünün” dedi. Kişisel hırsları bir kenara bırakıp bu şehrin geleceği için uzlaşma gerekiyorsa herkesin uzlaşmasını ve bu şehir için mücadele etmesini isteyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, oldukça duygusal ve bir o kadar da içten konuşmasında adeta yaşadıklarına isyan etti.

Vali Yavuz Selim Köşger konuşmasında; “Biz geçiciyiz. Bakın biz bir gün buradan gideceğiz. Biz yolcuyuz, siz hancısınız. Bu şehrin kıymetini bilin. Bu şehir müstesna bir şehir. Aydın’da şu anda kazı yapılan 23 tane antik şehir var. Ve her birinin antik tiyatrosu, agorası, stadyumu, mermer kaplı yolları, sıcak suları, hamamları Arsenal’ları ve kanalizasyonu var. Bu antik şehirlere asırlar önce Beşparmak dağlarından sular getirilmiş. Eskiler bu şehrin kıymetini bilmiş. Şu ana kadar tespit edilen 30 civarında antik kent var. Bilinmeyen bir o kadar daha var. Sizin halen bu vadide kurduğunuz ilçe sayısı 17 ve durumu ortada. Halen 4 ilçenin atık suyu menderes nehrine dökülüyor” diyerek Aydın’ı kurtarmak için herkesin el ele vermesi gerektiğini söyledi.

“Jeotermal ile mücadele adı altında şehre zarar veriliyor”

Konuşmasında Aydın’da ‘Jeotermal ile mücadele’ adı altında şehre ciddi zararların verildiğini ve halkın da bu konuda uyanık olmasını isteyen Vali Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği’nde Türkiye’den coğrafi işaret tescili almış 3 üründen birisi Aydın inciri. Şimdi jeotermal ile mücadele adı altında Aydın incirini lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çıkmışlar ‘zararlı diye’ incir hediye etmiyorlarmış. Ben Aydın incirini hem yiyorum hem de herekse hediye ediyorum. Eğer parasından kaçınıyorlarsa bu şehrin en önemli değeri olan inciri lekelemesinler. Bundan dolayı yalan söylüyorlarsa gelsinler inciri ben vereyim. Ama inciri ve Aydın’ı lekemesinler” dedi.

“Jeotermalden zannettiğiniz kokunun sebebini iyi araştırın”

Aydın’da ciddi sıkıntıya neden olan kötü kokunun da tamamen jeotermaldan kaynaklandığını ileri sürenlerin kötü kokunun sebebini iyi araştırmasını isteyen Vali Köşger, “Maalesef bu şehirde 4 ilçenin atık suyu halen Menderes Nehri’ne dökülüyor. Merkezdeki mevcut arıtma da ilkel şartlarda işletiliyor. Ve sizin bu şehirde jeotermalden zannettiğiniz kokunun bir kısmı oradan geliyor. Afedersiniz o arıtmada kanalizasyon atıklarını çökertiyorsunuz. 15 günde bir o çökertilen iğrenç atığı, kamyonlarla katı atık bertaraf tesislerine götürüyorsunuz. Bu şehri baştan aşağıya kokutuyorsunuz ve bu sorunu çözmüyorsunuz. Sonra da bahane arıyorsunuz. Bahane aramayacaksınız, iş yapacaksınız. Herkes şapkasını önüne koysun. Şu bana öyle dedi bu bana böyle dedi ile bir yere varamayız. Çevre ile ilgili aktif ve pasif ölçümler sürekli yapılıyor. Sınır değerlerini aşan bir durum yok. Aydın’ın enginarı, çileği, inciri var. Bir paket incir vermemek için yalan söylüyorlar. Jeotermal ile mücadele böyle olmamalı. ‘Jeotermal ile ısınamıyoruz, termal tesisler yok’ diye mücadele edilmesi gerekirken jeotermal ile mücadelede Aydın’ın milli ürünleri lekeleniyor” ifadelerine yer verdi.

