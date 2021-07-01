Aydın ve Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Aydın ve Konya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Akşehir ilçesi ile Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramada ise 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1200 tabanca mermisi ve 504 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz