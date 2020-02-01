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Aydın: "Yenişehir turizmde büyük atılım gerçekleştirecek"

BURSA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:37 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, tarihi mekanları ziyaret ederek tanıtıcı tabelaları kontrol etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, tarihi mekanları ziyaret ederek tanıtıcı tabelaları kontrol etti. Aydın, Yenişehir’in kısa sürede turizmde büyük atılım gerçekleştireceğini söyledi.
Yerli ve yabancı turistlere ön bilgilendirmede bulunmak, ilçemizin kültür varlıklarının korunmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak için önemli yerlere tanıtıcı tabelalar konuldu. Tabelaları kontrol eden Başkan Aydın, "Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ve kurduğu ilk şehir olan ilçemizin tarihi mekanlarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere kolaylık sağlamak istedik. İlçemizi ve kültür varlıklarımızı tanımaları açısından Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tanıtıcı tabelalar yerleştirdik. Ecdadımızdan bizlere yadigar kalan cami, hamam ve diğer yapıların ve ilçemizin tanıtımı anlamında önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.
Yerli ve yabancı turistlere ön bilgilendirmede bulunmak, ilçemizin kültür varlıklarının korunmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak için Saat kulesi, Çarşı Hamamı, Balibey Han, Balibey Camii (Çarşı), Çınarlı Camii (Voyvoda), Şemaki Evi Müzesi, Ethempaşa Camii, Babasultan Camii (Pustinpuş Baba Zaviyesi), Orhangazi (Ulucami), Yarhisar Orhangazi Camii, Yarhisar Orhangazi Hamamı ve Sinanpaşa Camii’ne tanıtıcı tabelalar yerleştirildi.

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