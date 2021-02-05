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Aydın’a bu yılın ilk leyleği geldi

05.02.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Söke ilçesinin etrafı azmaklarla çevrili ova bölgelerinden Gölbent mevkiine gelen ilk leylek köyde sevinçle karşılandı.

Aydın’ın Söke ilçesinin etrafı azmaklarla çevrili ova bölgelerinden Gölbent mevkiine gelen ilk leylek köyde sevinçle karşılandı. Söke’ye 2017 yılında 7 Mart, 2018 yılında 5 Mart, 2019 yılında 14 Şubat, 2020 yılında 5 Şubat’ta gelen ilk leyleğin, bu yıl 3 Şubat’ta gelmesi dikkat çekti. Bu arada, Aydın bölgesine geçtiğimiz yıl il genelinde 332 çift leylek geldiği öğrenildi.
Gölbent’e gelen ilk leylek, bu yıl yine Şubat ayı geldiğinde başını gökyüzünden ayırmayan mahallenin küçük doğa gözlemcisi Enes Yelmer tarafından tespit edildi. Doğayı çok iyi takip eden ve gözlemleyen Enes Yelmer, geçen yıl da ilk leyleği görerek Kuşadası EKODOSD’a haber vermişti. Bölgedeki leylek halkalama çalışmalarında da gönüllü olarak görev alan küçük doğacı Enes Yelmer, hediye olarak ailesine bir çuval un kazandırdı.
Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bu yıl sayımların leyleklerin tamamı geldikten sonra yapılacağını belirterek, “2021 Yılının ilk leyleği Söke’nin Gölbent köyüne dün gelmişti. İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi Enes Yelmer tarafından fotoğraflı olarak belgelenip bize gönderilmişti. Her yıl geleneksel olarak leyleğe ilk görene 1 çuval un kampanyasını devam ettirdiğimizden, bu yıl leyleği ilk gören Enes Yelmer’in un çuvalını Gölbent köyüne götürdük. Enes’le birlikte leyleği izledik, değerlendirme yaptık. Leylek kendi yuvasını düzeltmeye başladı. Sonra diğer sokaktaki yuvaya gitti. Bu yuvadaki çalıları beğendiği yuvaya getirip, eksik yerleri onarmaya başladı. İlk gelmenin avantajını kullanıp, diğer yuvaların boş olması nedeniyle, doğadan çalı toplamak yerine, kendini fazla yormadan diğer boş olan yuvadaki çalıları kendi yuvasına taşıdı. Enes’le evlerinin yanındaki sulak alanı dolaştık, okul eğitimi dışında burada yaptıklarını anlattı. Leylek sayesinde güzel bir dayanışma da yaşanıyor. Leyleklerin korunması için, yörede yaşayan insanlar çok önemli. Onların bilinçli ve duyarlı olmaları leyleklerin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Genellikle çiftçilikle uğraşan kırsaldaki bu insanlara, tarım zararlılarını tükettiğinden leyleklerin önemli yararı olmaktadır. Burada yaşayan insanlar da evlerinin bacalarına yuva yapacak kadar yaklaşan bu kuşlara kendi ailelerinden biri gibi davranmaktadır. Leyleklerin korunması için sulak alanlarımıza gereken önem ve duyarlılık gösterilmelidir “ dedi.

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