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Aydın’a çamur yağdı

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Nisan ayına yağışla başlayan Aydın’da çamurlu yağmur yağdı.

Nisan ayına yağışla başlayan Aydın’da çamurlu yağmur yağdı. Sabah uyanan herkes araçlarda oluşan çamuru görünce gözlerine inanamadı.
Meteoroloji Müdürülüğü tarafından Ege’de yer yer toz taşınımı uyarısının ardından Hafta sonu gerçekleşen yağışlarda şehre adeta çamur yağdı. Zaman zaman görüş mesafesinin de düştüğü Aydın’da toz taşınımı pazartesi günü sona erdi.
Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını adeta çamur içerisinde görünce gözlerine inanamadı. Yetkililer, sezonun tozlaşma sezonu olduğunu yaşanan bu tabii olayan meyve ağaçları için faydalı bir durum olduğunu belirttiler.

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İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:43
Yatsı
21:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
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