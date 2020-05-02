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Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 2.

Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il merkezi ve doğu ilçelerinde(Germencik, İncirliova, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu ve Köşk) yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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İkindi
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Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Şeniz Eczanesi
Nazilli
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