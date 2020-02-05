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Aydın’a şehit acısı düştü

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 21:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van’da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında, ekibin üzerine çığ düştü.

Aydın’a şehit acısı düştü

Aydın’ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van’da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında, ekibin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin de Aydın’ın Çine ilçesi Karahayıt Mahallesi’nden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin olduğu belirlendi. Evli ve 3 aylık çocuk babası olan Keskin’in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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İkindi
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Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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