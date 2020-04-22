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Aydın’da 100. yıl coşkusu evlere taşındı

AYDIN HABERLERİ  | 22.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı vatandaşların balkonlarından katıldığı mini konserler ile coşkuyla kutladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlanması için şehrin farklı noktalarında vatandaşlara sürpriz yaparak mini konserler düzenliyor.

Nazilli sokakları bayram yerine döndü
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla korona virüsü salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüs ile mahalle mahalle gezen Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seyyar konserler serisine başladı. İlki Nazilli’de gerçekleşen konserler ilçenin farklı noktalarında yapıldı. Vatandaşların balkonlarından Türk bayrakları ile eşlik ettiği konserlere yoldan geçen araçlar da kornalarıyla eşlik etti ve Nazilli sokakları bayram yerine döndü. Orkestranın "Güzel Günler Göreceğiz", "Ah Bu Hayat Çekilmez", "Senden Daha Güzel" ve "Kara Sevda" gibi birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği açık hava konseri "İzmir Marşı" ile son buldu. Korona virüsü salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların moral bulduğu konsere yoğun ilgi gösterildi.

Aydınlılardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın seslendirdiği eserlere coşkusu içinde eşlik eden vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bayram coşkusunu evlerine taşıyan konserlerden duydukları mutluluğu belirten Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Konserler devam edecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın konserleri yarın Söke ve Didim ilçelerinde, 23 Nisan’da ise Efeler İlçesinde devam edecek.

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