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Aydın’da 13. kattan düşerek ölen şahsın kimliği belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Aydın’da sabah saatlerinde 13 katlı bir apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybeden şahsın Erkan Çelebi (32) olduğunu belirlendi.Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat: 10.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’da sabah saatlerinde 13 katlı bir apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybeden şahsın Erkan Çelebi (32) olduğunu belirlendi.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat: 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir kişi 13 katlı binanın çatısından düşerek zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kimliği belirlendi
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden şahsın 33 yaşındaki Erkan Çelebi olduğu belirlendi. Çelebi’nin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:49
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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