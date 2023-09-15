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Aydın’da 141 aranan şahıs jandarmaya takıldı

15.09.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2023 yılının ilk 8 ayında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 141 şahıs yakalandı.

Aydın’da 141 aranan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre 2023 ayı ilk sekiz ayında yürütülen çalışmalarda; 50 hırsızlık, 46 uyuşturucu, 13 dolandırıcılık, 8 cinsel taciz, 7 kasten öldürme, 7 yağma, 5 kasten yaralama ve 5 göçmen suçlarından olmak üzere toplam 141 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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