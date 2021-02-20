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Aydın’da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

20.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Aydın’da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 2020-2021 av sezonu değerlendirilerek, yemleme faaliyetleri değerlendirildi.Şube Müdürü Ali Egemen İşcan başkanlığında, Av Koruma-Kontrol çalışmalarına katılan personel ile 2020-2021 av sezonu genel değerlendirmesi yapılarak, mevzuat, av koruma faaliyetlerinin genel işleyişi, performans ve yemleme faaliyetleri konuları değerlendirildi.2021-2022 Av Sezonu Şube Müdürlüğü performans hedefleri belirlenerek, hazırlıklara başlandığı, koruma - kontrol ve yaban hayatı destekleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 2020-2021 av sezonu değerlendirilerek, yemleme faaliyetleri değerlendirildi.
Şube Müdürü Ali Egemen İşcan başkanlığında, Av Koruma-Kontrol çalışmalarına katılan personel ile 2020-2021 av sezonu genel değerlendirmesi yapılarak, mevzuat, av koruma faaliyetlerinin genel işleyişi, performans ve yemleme faaliyetleri konuları değerlendirildi.
2021-2022 Av Sezonu Şube Müdürlüğü performans hedefleri belirlenerek, hazırlıklara başlandığı, koruma - kontrol ve yaban hayatı destekleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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