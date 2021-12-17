Aydın'da 3 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal ve Zafer mahallelerinde 3 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı ve uydu alıcısı gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Y.Ç. ve B.K. olduğunu belirledi.

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde zanlıların, bir otomobilin bagaj kapısını açtıkları, aldıkları cihazları taşırken ıslanmaması için şemsiyeyle korudukları görülüyor.



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