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Aydın’da 32 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmak isteyen bir grup Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Aydın’da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmak isteyen bir grup Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı. 32 düzensiz göçmen işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 28 Filistin, 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 11 erkek, 5 kadın ve 16 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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