Aydın’da 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Karakollar Mahallesi’nde İzmir’den Muğla’ya seyir halinde olan bir otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen ve S.A. isimli organizatör yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 5 düzensiz göçmen ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

