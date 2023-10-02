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Aydın’da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.10.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde üç farklı operasyonda 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca bir başka operasyonda ise Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan toplam 56 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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