Aydın’da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca bir başka operasyonda ise Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan toplam 56 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

