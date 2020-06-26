YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi

Aydın’da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor.

AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor. Planlanan eğitimler kapsamında 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık ve Ahmet Aybek tarafından verilen 1 saatlik teorik eğitimde gönüllüler, yangın sınıfları ve müdahaleleri hakkında detaylı bilgi alındı. Teorik eğitimin ardında sahaya çıkan gönüllüler yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı eğitim aldı.
AFAD ile birlikte sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “AFAD eğitim çalışmaları kapsamında temel yangın eğitimi konusunda bize talepte bulundular. Bu kapsamda bugün 50 gönüllümüze yangın sınıfları, yangın önce alınması gereken önlemler, doğru müdahale yöntemleri gibi başlıklarda temel yangın eğitimi verdik. AFAD ile arama kurtarma olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalarımız oluyor. Gönüllülerimiz etkin bir şekilde görev almaları için teknik donanımları da öğretiyoruz.Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bize talepte bulunan tüm kurumlarımıza eğitim veriyoruz” dedi.
“Etkin görev almak için çaba sarf ediyoruz”
1 yıldır AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kayıtlı olduğunu ifade eden gönüllülerden Nur Yıldız; “Aydın AFAD bizler için düzenli eğitimler düzenliyor. Bugün de yangın eğitimi düzenlendi. Bizlere bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterdiler. Bir afet veya yangın anında neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu açıdan eğitimler bizler için çok faydalı oluyor. Bizler için gerekli olan eğitimler ve herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Olası acil durumlarda etkin bir şekilde görev almaya hazır olduklarını ifade eden AFAD gönüllülerinden Şahin Kanat ise “AFAD projesi kapsamında bugün temel yangın eğitimi aldık. Aydın’da olası bir acil durumlarında etkin bir şekilde görev alabilmek için eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bizler de bu eğitimler sayesinde olası durumlarda görev almak için çaba sarf ediyoruz” dedi.
Aydın AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Can ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Aktaş eğitime katılan gönüllülere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Aydın Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Güney Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.