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Aydın’da, Almanca Dil Eğitimi ve Almanya’da Yükseköğretim Olanakları semineri

AYDIN HABERLERİ  | 20.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen ‘Almanca Dil Eğitimi ve Almanya’da Yükseköğretim Olanakları’ semineri, AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.Seminere; Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen ‘Almanca Dil Eğitimi ve Almanya’da Yükseköğretim Olanakları’ semineri, AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Seminere; Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. K. Can Bulut, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Şefik Erkurt, Dr. Öğretim Üyesi Meryem Nakiboğlu, Yabancı Diller Yüksekokulundan Almanca Hazırlık Programı Öğr. Görevlisi Ulviye Karaca ile konuşmacı olarak Bielefeld ve Akdeniz Üniversiteleri’nde Öğretim Elemanı ve Alman Akademik Değişim Servisinde (DAAD) koordinatörlük yapan Uzman Dr. Nilgün Yüce katıldı.
Uzman Dr. Nilgün Yüce, ADÜ’nün öğrenci ve akademisyenlerine, Almanca dil eğitiminin yanı sıra Almanya’daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlarda eğitim olanakları, barınma, iş olanakları, yaz kursları, gönüllülük ve dil kampları ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca doktorasını tamamlamış akademisyenlere yönelik araştırma bursları ve olanaklarının nasıl yapılacağına dair yol haritaları çizen Uzman Dr. Yüce, yapılacak eğitim faaliyetlerinin ve girişimlerinin her iki ülkenin eğitim ve ilişkiler ağına sağlayacağı yarardan bahsetti.
Öğrenci ve akademisyenlerin imkanlardan yaralanmasının yanı sıra bu faaliyetlerin artmasının
önemine dikkat çeken konuşmacı Yüce, disiplinlerarası programlarda projelerin yapılmasının ADÜ adına farkındalık ve tanınırlık oluşturacağına dair öngörüsü olduğunu, deneyimlerine dayanarak dile getirdi.
Seminere, ADÜ’nün Alman Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi birçok biriminden öğrenci ve personel, dinleyici olarak katılım gösterdi. Sunum sonrası uzmanlık alanları çeşitlilik arz eden dinleyiciler, Almanya’daki eğitim, araştırma ve çalışma olanakları ile ilgili sorularını yönelttikleri Dr. Nilgün Yüce’ye ve seminerin düzenleyicisi Alman Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerine teşekkür ettiler.

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