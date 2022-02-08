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Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu

08.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu

Aydın'da anne karnındaki tek yumurta ikizlerinden birinin kalbi, anomali belirlenmesi üzerine, diğerinin yaşaması için operasyonla durduruldu.

Kentte yaşayan Cavidan Aşır (40), hamileliğinin 14. haftasında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan muayenede ikiz bebeklerden birinin ağır anomali olduğunu öğrendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fedi Ercan ve Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, aile ile görüşüp sağlıklı bebeğin erken doğum ihtimaline karşı hayatını riske atmamak adına ağır anomali olan bebeğin anne karnında kalbinin durdurulmasıyla vaktinde doğumun mümkün olabileceğini bildirdi.

Ailenin durumu kabul etmesi üzerine yaklaşık 1 saat süren operasyonda "radyo frekansı" yöntemiyle çocuğun kalbi durduruldu.

- "Karar vermek zordu"

Hastanede düzenlenen basın toplantısında, kararı alma sürecinde çok zorlandığını belirten Aşır, "İkizlerimizden birinin sağlık durumu çok kötüydü. Eşimle benim bir karar vermemiz gerekiyordu. Bir anne olarak karar vermek zordu. Ama böyle bir karar verdik. İnşallah sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirip bebeğimizi kucağımıza almayı Allah bizlere nasip eder." ifadesini kullandı.

Sağlıklı bebeğin yaşam şansını artırmak ve erken doğumu önlemek için bu işlemi yaptıklarını aktaran Fedi Ercan, işlem sayesinde sağlıklı çocuğun yaşamasının sağlandığını vurguladı. Cavidan Aşır'ın "ileri anne yaşında" olduğunu dile getiren Ercan, "40 yaşında ve ilk gebeliği bu. Bu nedenle onun için de çok kıymetli bir gebelik. Umarım hem anne hem sağlıklı bebek için doğuma kadar sıkıntısız bir süreç geçiririz." diye konuştu.

Prof. Dr. Alper Tanrıverdi de karın cildinden radyo frekans iğnesi ile hastaya müdahalede bulunulduğunu anlatarak Aşır'ın şu anda iyi olduğunu, doğuma kadar süreci takip edeceklerini anlattı.

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise hastanede önemli bir operasyonun yapıldığını, vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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