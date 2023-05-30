Aydın’da aranan 4 şüpheli JASAT ekiplerinden kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan aranan şahısların yakalanması maksadıyla oluşturulan JASAT ekipleri, çalışmalarını aralıksız yürütmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre JASAT ekipleri, 3 ilçede yaptığı çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şüpheliyi yakaladı. Kuyucak ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan G.A. ile uyuşturucu suçundan araması bulunan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli toplam 2 şahıs, Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranması bulunan ve hakkında 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs ve İncirliova ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranması bulunan ve hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

