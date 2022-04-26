Aydın'da av tüfeğiyle vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Arda Hür'ün (15) cenazesi, yakınları tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden teslim alındı.

Cenaze, İncirliova Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden acılı baba Oktay Hür'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenazeye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Diğer yandan olaya ilişkin emniyete götürülen çocuklardan 3'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.E.D. (15) ise tutuklandı.

- Olay

Dün, Zeybek Mahallesi'ndeki evinden av tüfeğini alan C.E.D, evlerinin bulunduğu binanın zemin katındaki depoya inmiş, arkadaşlarına av tüfeğini gösterirken silah kazara ateş almıştı.

Silahla vurulan Mehmet Arda Hür yaşamını yitirmiş, cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırılmıştı.

Polis, C.E.D'nin de aralarında bulunduğu 4 çocuğu, ifade işlemleri için emniyete götürmüştü.



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